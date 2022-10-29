Muğla'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Etkinliğe katılanlar, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sonrası konser ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ile vatandaşlar katıldı.

- Bodrum

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sonunda vatandaşların bayramını kutlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yaklaşmış olmanın heyecanını ve gururunu hissettiğini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin 99'uncu yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sahnede zeybek oynayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras alkış aldı.

Öte yandan Bodrum Kalesi'nin dış cephesine yansıtılan Türk bayrağı büyük ilgi gördü.

Bodrum Belediye Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından konser etkinliği düzenlendi.

- Marmaris

Marmaris’te vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile fener alayına katıldı.

Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu.

Marmaris Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen, Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlayan fener alayı Atatürk Meydanı'nda son buldu. Çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla marşlara eşlik etti.

Atatürk Meydanı'nda Aksaz Deniz Üssü Askeri Bandosu konser verdi. Konserin ardından sahne alan Can Gox halk konserini sundu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.