Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.D'yi takibe aldı.

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B.D, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin, ekiplerden kaçarken yanındaki sentetik uyuşturucuyu araçtan dışarıya attığı tespit edildi.

Gözaltına alınan B.D'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, R.S. ile adreslerde bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. ile R.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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