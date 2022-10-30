"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Muğla'ya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamında hazırlanan tanıtım tırı, Muğla'da vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, kimisi de tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da tanıtım tırını ziyaret etti.

Tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Muğla'da 2 bin 600 sosyal konut, 5 bin 500 konut arsası teslim edileceği öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.