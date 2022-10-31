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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Fethiye açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir grup düzensiz göçmenin Ölüdeniz Mahallesi İblis Burnu mevkisinden lastik botla çıkış yaptığı istihbaratını edinen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Sahil Güvenlik yetkililerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Orta Afrika, Angola, Togo, Mali, Sierra Lion, Gine uyruklu oldukları tespit edilen 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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