Datça'da 15. Geleneksel Boğa Güreşleri'ni "Mike Tyson" kazandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl on beşincisi düzenlenen boğa güreşlerinde "Mike Tyson" isimli boğa şampiyon oldu.

Burgaz mevkisinde gerçekleştirilen güreşlere, Muğla ile çevre illerden getirilen 84 boğa katıldı.

Çok sayıda kişinin izlediği güreşleri, Sergen Umul'un "Mike Tyson" isimli boğası kazandı.

15. Geleneksel Boğa Güreşleri'nin ağası ise babası Merter Özcan'ın 310 bin lirayla ihaleyi kazandığı 3 yaşındaki Pusat oldu.

Güreşleri Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Cumhuriyet Savcısı İsmail Güler, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun da izledi.

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