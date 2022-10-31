Muğla'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

A.B'nin (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Düldül'e (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü A.B, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpması ve çocuğun yola savrulması yer alıyor.

Hüseyin Durmaz Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi olan Enes'in sabah okula gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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