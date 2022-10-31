Datça'da hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış toplandı

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MUĞLA (AA) - Datça'da geleneksel olarak düzenlenen yemekte, ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklar için bağış toplandı.



Datça Kadın İş Gücünü Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğince (KİGDER) bir restoranda yemek etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir koleksiyonerin çocuklar yararına bağışladığı, Atatürk portreli duvar halısı, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Halı 1000 liraya alıcı buldu.



Etkinlikten elde edilen gelir, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak.

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