Marmaris Ticaret Odası başkanlığına yeniden Ayhan seçildi

MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası başkanlığına Mutlu Ayhan yeniden seçildi.

Marmaris Sabancı Lisesi'nde yapılan seçimlere odanın mevcut başkanı Ayhan "mavi" listeyle, tek aday olarak girdi.

13 meslek grubunda 35'i meclis üyesi olmak üzere toplam 83 meslek komitesi üyesinin belirlendiği seçimde Ayhan, 13 sandığın tümünü fire vermeden kazandı. Mavi liste seçimde 929 üyenin oyunu aldı.

Ayhan, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen desteğe teşekkür ederken, "Marmaris Ticaret Odası kuruluş seçimi sonrası ilk kez tek liste ile 13 farklı sandıkta organ seçimlerimiz gerçekleşti. Tek aday olarak çıkmam konusunda teveccüh gösteren, desteğini esirgemeyen odamızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Marmaris Ticaret Odamızın yeni seçilen meslek komitesi üyelerinin ve meclis üyelerinin Odamıza ve Marmaris'imize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde tüm üyelerimizle iş birliği içerisinde Marmaris'imize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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