Muğla'da Cumhuriyet Cimnastik Parkur Yarışması yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Cimnastik Yarışması gerçekleştirildi.

Menteşe Spor Salonunda Muğla Cimnastik Kulübü tarafından milli bayramların onuruna düzenlenen ve her yaş grubundan onlarca sporcunun katıldığı "Cumhuriyet Cimnastik Parkur Yarışması" etkinliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yüzü aşkın sporcunun yarıştığı farklı parkurlarda sporculara madalya ve kupaları törenle verildi.

Muğla Cimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan Güngör, gazetecilere, cimnastiğin Muğla'daki lokomotifi olarak her milli bayramda etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Amaçlarının cimnastik sporunun tanıtımına katkıda bulunmak ve kentte yaygınlaştırmak olduğunu belirten Güngör, "Bu günde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 100. yıl ateşini Cumhuriyet Cimnastik Parkur Yarışması ile yaktık. Başta sporcu ve velilerimiz olmak üzere bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Güngör, etkinliğe sporcuların ve ailelerin büyük katkı sunduğunu ifade etti.

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