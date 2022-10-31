Muğla'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emrullah G. (44) idaresindeki 07 EVZ 19 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, Emrullah G. ile otomobilde bulunan Okan E. (17) ve Mustafa K. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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