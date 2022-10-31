Muğla'da intihar ettiği öne sürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde intihar ettiği öne sürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.



Karaçulha Mahallesi Narcı Caddesi'ndeki tarlada pompalı tüfekle intihar ettiği ileri sürülen Memiş D. (55), oğlu ve komşusu tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirildi.

Karnından yaralanan Memiş D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çelişkili ifadeler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Memiş D'nin oğlu R.D. (30) ile Y.C.A. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Y.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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