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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA

Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Ö. (43) idaresindeki 48 AFF 746 plakalı kamyonet, Akarca Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Görkem Odabaşı'nın (22) kullandığı 48 PF 361 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi Odabaşı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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