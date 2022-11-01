Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Ö. (43) idaresindeki 48 AFF 746 plakalı kamyonet, Akarca Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Görkem Odabaşı'nın (22) kullandığı 48 PF 361 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi Odabaşı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.