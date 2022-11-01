Fethiye'de hastanede bir kişi silahla yaralandı

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Muğla (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki devlet hastanesinde bir kişi silahla yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde çalışan Ü.B'nin vezne bölümünde tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Ü.B, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, Ü.B'nin iş arkadaşı K.C. ile yanındaki İ.A'yı gözaltına aldı.

K.C'nin ifadesinde, yanında getirdiği tabancayı İ.A'ya gösterdiği sırada tabancanın mermisinin sıkıştığını, çıkarmaya çalışırken ateş aldığını iddia etti.



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