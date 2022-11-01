Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'e geldi

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MUĞLA (AA) - Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanıma sahip.

Yatın ilçede bir hafta kaldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.

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