Sakin şehir Köyceğiz'de dalgıçlarla göl dip temizliği yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow yerleşimi "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesinde, "Temiz göl, temiz Köyceğiz" sloganıyla, gönüllü dalgıçlarla gölde temizlik gerçekleştirildi.



Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinde dalgıçlarla başlayan etkinlik, Delta plajı mevkisinde son buldu. Gölden çıkarılan atık malzemeler bir süre çıkarıldıkları yerde sergilendikten sonra Köyceğiz Belediyesi temizlik görevlileri tarafından alınarak geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Yaklaşık 2 saat süren temizlik boyunca gölden, teker, cam şişe, metal içecek kutusu, bardak, tabak, kaşık, çatal, misina ve olta çıktı.

Etkinliğe katılan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Gölü ve çevresinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra gerek gönüllülerle gerekse kurum ve kuruluşlarla farkındalık yaratmak amacıyla temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Köyceğiz'in sakin şehir unvanını almasının ardından ilçeye gelenlerin sayısında artış olduğunu ifade eden Ceylan, "Bu çerçevede hem çevre temizliğimizi hem de sahilimizin temizliğine daha özen ve daha dikkat göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz arabaların lastiğini, pet şişelerimizi, poşetlerimizi, demir parçalarını göle atmasınlar. Orada birçok canlı yaşıyor, bunlara zarar veriyoruz. Hem de çevremizi kirletiyoruz. Vatandaşlarımızı bu hususta duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Köyceğiz Gençlik Merkezi gönüllüsü Dilan Çelebi ise Köyceğiz'in çok güzel bir doğası olduğunu ve bu güzelliğin korunması gerektiğini dile getirdi.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, Köyceğiz Kaymakamlığı, belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Köyceğiz Gençlik Merkezi, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik bölümü öğrencileri, ilçede su sporlarında faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.