Muğla'da gasp iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin parasının ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin, kaldığı pansiyona kendilerini polis olarak tanıtarak girenler tarafından kelepçelenerek yere yatırıldığı, telefon ve parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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