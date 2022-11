Bodrum'da yıl sonu bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaşmak hedefleniyor

MUĞLA (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, bu yılki yerli ve yabancı turist sayısında rekora ulaştı.

Tarihte adı Halikarnas olarak geçen, antik çağda yaşamış ozan Homeros'un "ebedi mavilikler ülkesi" diye tanımladığı Bodrum, yılın her mevsimi turistlerin gözde destinasyonlarından biri olarak göze çarpıyor.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl, 2019 rakamlarının üzerine çıktıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefledikleri dile getirdi.

Eylül sonunda deniz ve hava yoluyla Bodrum'a giren kişi sayısının bir milyon 150 bini bulduğunu kaydeden Aras, "Demek ki yılın ilk 3 çeyreğinde biz hedefimizi yakalamışız. 2019'a göre bu rakamlar bizim için bir rekor. Umarız son 3 ayla beraber turist sayısı hedeflediğimiz rakamlara ulaşacaktır." dedi.

Aras, Bodrum'da yerli turistlerin, yabancılardan daha ön planda olduğuna işaret ederek, "Yıl boyu Bodrum'a yaklaşık 4 milyon yerli turist geliyor. Hem yazlık evleri olanları hem de bir taraftan otellerde kalanları düşünürseniz, bizim turizm hareketimiz yılda 6 milyonu bulur." diye konuştu.

- Bodrum'a bu yıl gelen kurvaziyer 100'e tamamlanacak



Bu yıl en fazla, İngiltere'den Bodrum'a konuk aldıklarını aktaran Aras, şöyle devam etti:

"Rusya, Polonya, Almanya ve Hollanda'dan da turist almışız. Ukrayna, malum savaş durumunda ve 335 binlerden 4 binlere kadar düşmüş durumda. Rusya ise 147 binlerde. Orası da aslında 360 bin bandındaydı. Bu rakamlar düştü ama yerine Avrupa, Balkanlar ve biraz da Baltık ülkelerinden turist aldık. Toplam 35 noktadan direkt Bodrum'a uçuş oluyor. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve Rusya'dan... Bazen tarifeli uçuşlar da koyuyorlar. Yani destinasyon ülkeleriyle aramızda bir uçuş ağı var."



Ahmet Aras, İstanbul'da Galataport'un açılmasıyla Ege'de kurvaziyer trafiğinin yoğunlaştığını, Bodrum'un da bundan yararlandığını vurgulayarak, bu yıl Bodrum'a 87 civarında kurvaziyer geminin geldiğini ve sene sonunda bu sayının 100'e ulaşacağını aktardı.

Galataport'un açılmasının önemine dikkati çeken Aras, "Şimdi bu gemiler de büyük gemiler olmaya başladı. Daha önceden 400, 500 kişilik gemi gelirken, şu anda 4-5 bin kişilik gemiler de artık Bodrum limanlarına uğruyor. Genelde gemi yolcusu çarşıya iniyor, alışveriş yapıyor, yemek yiyor. Bodrum'da 7-8 saatini geçiriyor, denize de giriyor. Biz de hem gemi sayısının hem de buradaki kalış süresinin artmasını istiyoruz. Yani burada bir gece geçirmelerini istiyoruz. Eğer bunu da başarabilirsek Bodrum'a çok daha fazla ekonomik katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aras, bu yıl uçakların yaz sezonunun başlamasından bir ay önce Bodrum'a gelmeye başladığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu durum 2023 için önem kazandı. Bu sene hem fuarlarla hem tur operatörleriyle yaptığımız çalışmalar sonucu, 27 Mart'tan itibaren özellikle İngiltere'den uçakları kaldıracaklar. Otellerimiz de ona göre kendilerini hazırlayacak. Bu da sezonun bir ay daha uzamasını sağlamış olacak. Biliyorsunuz biz daha uzun bir sezon istiyoruz. Sezonu martta başlatabilirsek kasıma kadar 7, 8 aya varan bir turizm hareketi sağlamış oluruz. Başka etkinliklerle de daha çok yerli turizmle, kışı da destekler düşünüyoruz. 12 ay turizm hedefimizi de böylece yavaş yavaş gerçekleştirebiliriz."

Bodrum'un artık yaz-kış kalabalık olduğuna işaret eden Aras, "Mavi ekonomi" mottosuyla bu yıl ilk defa Bodrum Turizm Forumu düzenlediklerini dile getirdi.

Aras, forumda hem Bodrum'u tanıttıklarını hem de dünya turizmi ile ilgili konuların masaya yatırıldığını söyleyen Aras, şu bilgileri verdi:

"Bizim için büyük bir tanıtım atağıydı. Aynı zamanda da Bodrum'un turizm vizyonunu ortaya koyması açısından dünyanın birçok bölgesinden, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen çok önemli misafirlerle hem Bodrum turizmini hem de dünya turizmini konuştuk. Mavi ekonomi aslında sürdürülebilir turizm, denizin korunması anlamına gelir. Bizim turizm potansiyelimizde, denizcilik de önemli bir yer tutuyor. Forumdan çıkan sonuç aslında turizmin sürdürülebilir olması. Nasıl Bodrum turizmini hem arttırıp hem de sürdürebiliriz? Kaynaklarımızı tüketmeden, çevreyi kirletmeden bunu nasıl yapabiliriz? Bunun arayışındayız aslında ve bu arayışla ilgili çok önemli çıktılar oldu. Çıkan rapora göre, mesela denizin temizliğiyle, kirlilik takibiyle ilgili iki projemiz var. Yakında bu projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Kültür ve sanat Bodrum için bir kurtarıcı statüsünde"

Bodrum'un yaklaşık 60 yıldır kültür ve sanatla iç içe olduğunu dile getiren Aras, "Çok önemli sanatçılar, hep Bodrum'a gelip yerleşmiş, buralarda üretmiş. Biz de bunları daha kümülatif halde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'un her noktasında sanat galerileri, atölyeler açtık. Çağdaş sanat fuarları gerçekleşmeye başladı ve çok önemli sanatseverler, dünyanın her yerinden Bodrum'a sırf sanat amaçlı gelmeye başladı. Bu da hem turizm hareketini hem de Bodrum'un kimliğinin kültür ve sanatla yoğrulmasını sağlıyor." dedi.



Belediye Başkanı Aras, yıl boyu, çeşitli festivaller, konserler ve sempozyumlar düzenlediklerini sözlerine ekleyerek, "Bodrum'un sadece eğlence havasından çıkmasını ve aslında kültür, sanat, tarih, doğa ve gastronominin de çok önemli bir yer tuttuğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bodrum'da tabii ki yapılacak çok iş var. Ama kültür ve sanat Bodrum için bir kurtarıcı statüsünde." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Bodrum Kalesi'ne de değinen Aras, "Üç yıl boyunca çok önemli bir çalışma yapıldı orada ve şu anda sergi salonlarıyla beraber hizmete açıldı. Gelen turistler çok memnun. Herkes takdir ediyor. O yüzden mutluyuz. Kale, içindeki müzelerle beraber turistlere gösterdiğimiz çok önemli bir enstrüman. Bunun yanında değirmenlerimiz, antik tiyatromuz, denizcilik müzemiz var. Şimdi yeni sünger müzesi ve kent müzesi açacağız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Aras, bu yıl ilk kez Herodot Çalıştayı düzenlediklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentler tarihleriyle var oluyor. Bizim tarihin babası Herodot Bodrumlu. Şimdiye kadar sadece ismi bir kültür merkezinde, bir pansiyonda, bir kavşakta yaşadı. Ama asıl olan Herodot'a sahip çıkmak ve akademik, bilimsel bir çalışmayla onu ortaya koyabilmekti. Bunun için dünyanın her yerinden 28'e yakın bilim adamı geliyor. Onlar Herodot'u konuşacak. Böylece Bodrum da Halikarnas da konuşulacak. Bu aynı zamanda Bodrum için büyük bir tanıtım şekli. Bizim hedefimiz bunu sürekli hale getirmek. Her yıl dünyanın her yerinden tarih araştırmacılarının Bodrum'a gelerek antik çağ tarihini buralarda araştırmasını istiyoruz. Müzelerimiz, bir sürü eserimiz var. Karya, Leleg uygarlıkları var. Yani tarih açısından çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her yıl tarihin babası Herodot'la buraya bu kadar bilim adamını toplayabilirsek bu Bodrum için çok önemli bir prestij meselesi olur. Sonra da araştırma merkezini kurmuş oluruz diye düşünüyoruz. Halikarnas çalışmamız da var. Neyzen Tevfik'le ilgili çalışmalar da olacak. Kültür, sanatla turizmi ayırmak çok zor. İkisi beraber olursa turizmi destekler."

Bodrum Belediyesince hazırlanan "visitbodrum.com" adresinden, bölgeye ilişkin gezi, yeme, içme rotalarına, etkinliklere ulaşılabilir.

