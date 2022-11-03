Bodrum'da zabıta ekiplerine "güvenli sürüş eğitimi" veriliyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesinde görevli motosikletli zabıta ekiplerine yönelik 4 hafta sürecek güvenli sürüş eğitimi başladı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli zabıta ekiplerine, Bodrum Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliğinde görevli eğitmen Gökhan Genç tarafından eğitim veriliyor.

Herodot Kültür Merkezi'nde teorik ve pratik olarak uygulanacak eğitimler, beşerli gruplar halinde 24 Kasım'a kadar sürecek.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, zabıtanın kurs sonunda daha etkin ve verimli bir şekilde görev yapacağını ifade etti.

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