Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı işletmeleri ve apart otelleri su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, aynı noktada 8. kez patlama meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan patlamayla asfalt yarıldı, caddeye boşalan su çevredeki bazı işletme ve apart otellere doldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren işletmeciler, daha önce de aynı yerde patlamanın olduğunu, sorunun çözülmesi istediklerini söyledi.

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