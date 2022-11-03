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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı işletmeleri ve apart otelleri su bastı.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı işletmeleri ve apart otelleri su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, aynı noktada 8. kez patlama meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan patlamayla asfalt yarıldı, caddeye boşalan su çevredeki bazı işletme ve apart otellere doldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren işletmeciler, daha önce de aynı yerde patlamanın olduğunu, sorunun çözülmesi istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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