Gezgin arıcı çift en kaliteli bal için Ege'yi dolaşıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan arıcı çift, Anadolu'nun zengin bitki örtüsünden kaliteli balı elde edebilmek için sezon boyunca Ege Bölgesi'ni geziyor.

Arıcılar, bölgede son 2 yılda yaz mevsiminde etkili olan ve günlerce devam eden yangınlarda tahrip olan "bal ormanları"nın yerine farklı alanlara yöneldi.

İlkbahar ve yaz döneminde farklı illerde çiçek balı hasadı yaparak iyi bir sezon geçiren 3 çocuk sahibi Yaşar (46) ve Fatma Karayiğit (38) çifti, son bal hasadını Muğla'daki çam balı alanlarında yaptı.

Kaliteli bal elde etmek için evlerinden, 10, 14 ve 20 yaşındaki çocuklarından bazen uzak kalan Karayiğit çifti, Muğla dışındaki illerde kovanların yakınına kurdukları baraka veya çadırda kalıyor.

Marmarisli arıcı Yaşar Karayiğit, AA muhabirine, eşiyle 10 yıldır gezginci arıcılık yaptığını, Marmaris'te 2 yıldır yaşanan orman yangınları nedeniyle il il gezerek bal hasadını başka bölgelerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıcılığın yerine göre çok zor, yerine göre çok keyifli bir meslek olduğunu belirten Karayiğit, ocak ayında Datça'da arıları badem çiçeğine götürerek güçlendirdiklerini, daha sonra kiraz çiçeği zamanı arılarını beslemek için Manisa'ya götürdüklerini dile getirdi.

En kaliteli balı almak için diyar diyar dolaştıklarını anlatan Karayiğit, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında Afyonkarahisar'a geçerek arılarımızın kolonisini çoğalttık. Burada çiçek balı hasadının yanı sıra polen ve arı sütü alıyoruz. Daha önce ağustos ayında çam balı hasadı için Marmaris'e geliyorduk ama yaşanan yangınlar nedeniyle hasat yapamadığımız için Muğla Menteşe'ye geldik. Bu sene bahar çok güzeldi. Çiçek balında iyi bir sezon geçirdik ve balımızı aldık. Kolonilerimizi çoğalttık ancak çam balında sıkıntılı bir dönem geçti. Çok fazla bir hasat yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel olacak. Çam balında ilk hasadımızı eylül ayının ortasında yaptık, şimdi de son kesimi yapacağız."

Fatma Karayiğit ise bal hasadı için eşiyle her yere gittiğini belirterek, "Eşime destek olmayı ve beraber çalışmayı çok seviyorum. Bu işe beraber başladık. Arıları çok seviyorum. Kovanın içini açınca arıları görünce çok mutlu oluyorum. Gezginci arıcılık çok zor ama ben arıcılık yapmayı seviyorum." diye konuştu.

- "Çam balı hasadında rekolte bu yıl 4-5 bin tonlara düştü"

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarda özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, bölgedeki arıcıların zarar görmeyen alanlarda hasat yapmaya çalıştığını söyledi.

Muğla ve ilçelerinde arıcıların, bölgede son dönemde gerçekleşen yangınlarda tahrip olan "bal ormanları"nın yerine zarar görmemiş alanlara yönlendirildiğini anlatan Türk, "Geçen yıl ve bu yıl yaşanan yangınlardan dolayı beklenen çam balı hasatlarını yapamadık. Muğla'da son yıllarda etkili olan orman yangınlarının yanı sıra kuraklık nedeniyle çam balı koşnilini (Basra böceği) büyük oranda kaybettik." dedi.

Bu yıl yine beklenen bal verimini elde edemediklerini kaydeden Türk, kentte nadiren bazı bölgelerde hasat yaptıklarını ifade etti.

Muğla arıcısının bu yıl da yine hasat için çevre illere gittiğini belirten Türk, şunları söyledi:

"Yanan alanlardaki bazı bölgelerde bir miktar bal oldu. Köyceğiz'de yanan bölgede bir miktar böcek vardı. Bazı arıcılarımız bu yılda o bölgede bir miktar hasat yaptı. Arıcılarımız kasım ayında son hasatlarını yapıyor. Çiçek balında arıcılarımız iyi hasat yaptı. Önceki yıllarda 20-25 bin ton civarında yaptığımız çam balı hasadında ise rekolte bu yıl 4-5 bin tonlara düştü."

Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını dile getiren Türk, özellikle gezginci arıcılar için kilometre başına destek yapılmasını talep etti.

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