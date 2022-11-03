Herodot Haftası ve Çalıştayı, Herodot'u tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor

MUĞLA (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Milattan önce 6. yüzyılın başlarında Halikarnas'ta doğan tarihçi ve yazar Herodot'u anmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı" yarın sona erecek.

Bodrum Belediyesi ve Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya, 8 ülkeden 20'nin üzerinde tarihçi ve akademisyen konuk oldu.

"Hemşehrimiz Herodot Haftası" etkinliklerinin yanı sıra Herodot çalıştayı ile Herodot'un Bodrum'da doğduğunun tüm dünya çapında bilinmesi hedefleniyor.

- "Herodot konusunda çalışan ne kadar önemli insan varsa, onlarla ilişkiye geçtik"

Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da böyle bir etkinliğin ilkini düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuyu gündeme getirdiğine dikkati çeken Ulusoy, "İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ile geçen yıl eylül ayında bir sohbetimiz oldu. Herodot'un tarihi önemi ve bu coğrafya için ne anlam ifade ettiği konusu üzerine bir sohbet yaptık. 'Buralı olan Herodot, bu coğrafyada doğmuş, büyümüş. Milattan önce 470'li yıllarda yaşamış bu insana biz niye sahip çıkmıyoruz?' diye aramızda konuştuk. Sonuç itibariyle Herodot bizim hemşehrimiz ve 'Hemşehrimiz Herodot Haftası' yapalım dedik." dedi.

Ulusoy, yapılan etkinlikle hem Bodrum'un tarihine ve kültürüne saygı sunduklarını hem de Bodrum'da yaşayan insanları Herodot konusunda bilinçlendirmek istediklerini aktararak, "Dünyada Herodot konusunda çalışan ne kadar önemli insan varsa, onlarla ilişkiye geçtik. Onları buraya davet ettik. İstanbul Üniversitesinden de katılan hocalarımız var. 3 gün boyunca çalıştayda Herodot'u anlatacaklar." diye konuştu.

Bodrum'un daha çok turizmle anılan bir kent olduğuna işaret eden Ulusoy, şu bilgileri verdi:

"Aslında sadece turizm, deniz ve kum yok burada. Bir kültür hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla bu kültür hazinesini ve bizim tarihi değerlerimizin sahiplenilmesini istiyoruz. Bu çalıştay da galiba ona hizmet edecek. Onun için çok heyecanlıyız. Birincisini yapıyoruz. Bunu tekrar etmeyi planlıyoruz. Bu buluşma hem ülkemiz hem Bodrum hem de dünya açısından son derece önemli."

- "Günümüzün modern seyyahı diyebiliriz"

Haydar Ali Ulusoy, Herodot'un Bodrum'da Halikarnas'ta doğduğunu aktararak, "30 yaşına kadar burada yaşamış ama yaşadığı dönemdeki savaşlar nedeniyle buradan sürgüne gönderilmiş. Samos Adası'na gitmiş. Oradan bütün dünyayı dolaşmış. Aslında bir gezgin. Yani günümüzün modern seyyahı da diyebiliriz. Gezdiği her yerde notlar tutmuş. Önemli olayları kaydetmiş ve bunun bugünlere geleceğini aslında o günden öngörmüş birisi. Bununla ilgili İş Bankası Yayınlarının çıkardığı Herodot kitabı da var. Sekiz kitaptan oluşuyor ve son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Herodot konusunda Bodrum'da yarışma düzenlediklerinin de altını çizen Ulusoy, "Bodrum'da İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okullardaki öğretmenleri davet ettik. Onlara Herodot'la ilgili bir bilgilendirme yaptık. Daha sonra 10-12 yaş arası öğrencilerle Herodot temalı yarışma yaptık. Yarışmanın sonuçlarını bu çalıştayın son gününde ilan edeceğiz." dedi.

Ulusoy, Herodot Üçüncü Yaş Akademisi Derneğinden konunun uzmanlarıyla canlı sunumlar da yaptıklarını sözlerine ekleyerek, "Aynı zamanda kent içinde önemli arkeolojik ve tarihi alanlarla ilgili gezi planladık. Çalıştayın sonunda gezileri gerçekleştireceğiz. Bodrum Kalesi, tarihi surlar ve sonra Milas'ta gene önemli alanların ziyaret edilmesi şeklinde devam edecek." açıklamasını yaptı.

Çalıştay öncesi Herodot konusunda akademisyenlerden bildiri özetlerini aldıklarını sözlerine ekleyen Ulusoy, çalıştay sonunda da bir yayın kurulu oluşturularak, bu çalışmaların kitaplaştırılacağını kaydetti.

Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı'nda aralarında "Herodot'un Uyguladığı Tarih ve Halkbilim Yöntemleri Üzerine: İskitlerin Kökenine Dair Üç Seçenek", "Artemisia ve Halikarnassos", "Herodot'un Karyalıları", "Herodot ve Lelegler" ile "Herodot'un Tarihler Eserinde Halikarnassos" konu başlıkları ele alınıyor.



Çalıştay 4 Kasım'da, "Hemşehrimiz Herodot Haftası" ise 6 Kasım'da sona erecek.

Detaylı bilgiye "herodot.bodrum.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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