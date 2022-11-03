Muğla'da otomobilin denizdeki yüzer iskeleye düştüğü kazada 6 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpıştıktan sonra denizdeki yüzer iskeleye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mert D. idaresindeki 06 KS 686 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi'nde Halil G'nin kullandığı 48 JU 866 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yuvarlanarak denizdeki yüzer iskelenin üstüne düştü.

Kazada otomobil sürücüsü ile bu araçtaki 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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