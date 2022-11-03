Muğla'da çıkan anız yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Cihanbeydi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının bölgede yürütülen temizlik ateşi sonrası çıktığı öğrenildi.

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