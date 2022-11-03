Muğla'da "Bir Avuç Mutluluk" projesi başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince Şenlendirme Projeleri kapsamında "Bir Avuç Mutluluk" projesi Kızılay Haftası'nda hayata geçirildi.

Menteşe ilçesi Kafaca 100. Yıl İlkokulunda başlatılan proje çerçevesinde kırsal mahallelerde yetenek taraması yapılarak, sportif yeteneği olan çocuklara destek olunması amaçlanıyor.

Projenin ilk gününde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Genç Ofis üyeleri, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Kızılay gönüllüleri öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere, amaçlarının projeyi tüm kırsal mahallelere yaymak olduğunu söyledi.

Projesinin Kızılay Genel Merkez tarafından onaylandığını belirten Gürbüz, hedefin kırsal mahallelerde yaşayan çocukların spor taraması yapılarak spora ve özellikle milli takıma kazandırılması olduğunu kaydetti.

Proje Koordinatörü Hatice Dilhun Sukan ise öğrencilerin beden ve zihin gelişimini destekleyecek oyunlarla yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendireceklerini dile getirdi.

Okulu Müdürü Türker Arı da proje sayesinde okuldaki 105 öğrencinin farklı bir gün geçirdiğini, etkinliğin öğlencilere moral ve motivasyon desteği olduğunu anlattı.

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