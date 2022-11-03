Geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın kamyonet ve otomobili yaktı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangın sonucu park halindeki kamyonet ve otomobil yandı.

Gökova Kavşağında bulunan geri dönüşüm konteynerinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, alanda park halinde bulunan 48 SR 900 plakalı kamyonet ile 48 YU 509 plakalı otomobile sıçradı.

Yangın kısa sürede büyüyerek kamyonet ve otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

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