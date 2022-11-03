Muğla'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yol kontrol noktasında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

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