Muğla açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sürat teknesindeki 17 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı. Şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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