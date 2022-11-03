Muğla'da eski eşini darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, eski eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızılyaka Mahallesi'nde yaşayan S.A, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, eski eşi A.Ü. tarafından darp, tehdit, hakaret ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, zanlı A.Ü'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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