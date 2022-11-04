Muğla'da Emniyet Müdürlüğü sürüş eğitim merkezi açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan Emniyet Müdürlüğü sürüş eğitim merkezi açıldı.

Akyol Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışın Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yaptı.

Yeni açılan merkezde oluşturulan parkurlarda kentte görev yapan trafik polisleri tarafından ilk eğitimler verilirken, motosiklet ekibi gösterisi yapıldı.

Dilberoğlu, gazetecilere, motosikletli polis ve trafik timlerinin suç ve suçlular üzerindeki etkili imajı ve görev anlayışlarıyla halkın güven ile desteğini kazandığını söyledi.

Özellikle trafik birimlerinde motosikletli personel sayısını artırmak ve trafik timleri ihtiyacını karşılamak amacıyla bugüne kadar 8 Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi planlandığı ve 131 personele eğitim verildiğini belirten Dilberoğlu, "Muğla'daki merkezin açılmasıyla birlikte kasım ayı içerisinde 20 personele eğitim verilecek." dedi.

Dilberoğlu, yeni açılan merkezde kamu kurumlarında görev yapan motosiklet ekiplerine eğitimlerin verileceğini dile getirdi.





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