Yelkende 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.
Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci mücadele etti.
Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, bölge tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinliğin sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:
IRC 1: Lagertha - Viacheslav Ermolenko
IRC 2: Jason - Aleksei Brunov
IRC 3: Bogatyr - İgor Rytov
IRC 4: Symfony - Timakov Anton
IRC 5: Space Jockey - Victor Zakharov
IRC 6: Hey Teacher - Serhat Ayan
CHR 1: Zhelaet - Sergei Reznik
CHR 2: Rama - Andrei Morozov
CHR 3: Capella 2 - Dmitny Komarov
CHR 4: Kacamak - Olga Koriakova
Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.