Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahada mevsimlik işçi olarak gelenlere yönelik çalışma yürüttü.

Milas ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile kırsal bağlantısı olduğu belirlenen A.O. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





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