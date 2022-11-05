Muğla'da evde kaçak içki üreten zanlı gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, 792 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarcık Mahallesi'nde ikamet eden K.S'nin evinde kurduğu özel düzenekle kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramada, 792 litre kaçak içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alına zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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