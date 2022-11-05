Muğla'da zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki motosiklet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Furkan Usman (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kaş-Fethiye kara yolu Çaltıözü Mahallesi’nde karşı yönden gelen Fethi Aker (64) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Fethi Aker'e karşı yönden gelen Ferhat Yüksel'in kullandığı 48 YH 411 (25) plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Eker’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Furkan Usman ile Ferhat Yüksel 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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