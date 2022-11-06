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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça açıklarında hortum oluştu

AA

Datça açıklarında hortum oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Datça Limanı açıklarında çıkan hortum, bir süre sonra karaya doğru ilerledi.

Burgaz mevkisine kadar gelen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar, kısa süreli heyecan ve paniğe neden olan hortumu cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Hortumun ardından ilçede sağanak etkili olmaya başladı. ​​​​​​​

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