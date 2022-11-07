Seydikemer'de "6. Bağbozumu Şenliği" yapıldı

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MUĞLA (AA) - Seydikemer ilçesinde altıncısı düzenlenen Bağbozumu Şenliği gerçekleştirildi.

Arsa Mahallesi'nde şenlik ,mevlit okunması ve bereket yemeği ikramı ile başladı. En iyi üzüm ve elma üreticisi seçilen şenlikte geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı gösterildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, şenliğini açılışında yaptığı konuşmada, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının tarımsal yatırımlar ile alt ve üst yapıya verdiği destekleri anlattı.

Muğla'da tarım ve turizmin birleşmesi gerektiğini belirten Tavlı, "Bunu yaparken doğa ve çevreyi koruyarak üretimin devamlılığını sağlarız. Doğa dostu projelerimiz bunu destekliyor. Bertaraf Projemizle zirai atıkları toplayarak doğaya zararını önlemek için imha ediyoruz. Bölge için önemli diğer bir projemiz ise Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi onaylandı. Altyapısına başlayacağımız bu proje hayvancılık alanında önemli bir katkı sunacak." dedi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise Arsa Mahallesi'nin tarımsal üretimde Seydikemer için önemini anlattı.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da bölgede üretimin yıl boyu devam ettiğini kaydetti.

Bölgedeki tarımsal kooperatifleri desteklemek gerektiğini anlatan Saylak, "Burada tarımı ve turizmle birleştirerek eko turizm ile turistleri çekmeliyiz. Hasadı birlikte yapmalıyız. Ürünün hakkettiği değere de satılması ve köyün tanıtılması için bunların yapılması gerek." diye konuştu.

Şenlikte, üzüm ve elma üreticilerinden dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Geleneksel yöntemlerle pekmez yapımını anlatan kadın üretici Safiye Uçar protokolle pekmez kaynattı. Program üzüm bağlarında protokolün üreticilerle hasat yapması ile sona erdi.

Törene, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



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