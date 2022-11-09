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MUĞLA (AA) - Seydikemer ilçesinde Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Heyeti, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Çobanisa Mahallesi'de 1200 dekar alanda 400 milyon lira yatırımla kurulacak TDİOSİB, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması planlanan TDİOSB'de süt işleme tesisi, yem fabrikası, biyogaz üretim tesisi, hayvan hastanesi, bakıcı tesisleri, sosyal alanlar, güneş enerjisi üretimi alanları yer alacak.

Seydikemer TDİOSB Yönetim Kurulu heyetinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Seydikemer Belediyesi, Fethiye, Seydikemer Süt Üreticileri Birliği, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Seydikemer Ziraat Odası ve Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunuyor.

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