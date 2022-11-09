Fethiye'de koydaki kaçak yapılar yıkıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak olduğu belirlenen yapılar yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapılara yönelik çalışma başlattı.

Belediye ekipleri Kayaköy Mahallesi Turunç Pınarı Koyu'nda, ormanlık alan içerisine deniz manzaralı olarak izinsiz inşa edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, koyda izinsiz yol ve yapılaşma yapan firmaya, vatandaşların da sosyal medyadan büyük tepki verdiği belirtildi.

Daha önce Fethiye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına şikayet edilen ve 20 Mayıs 2021'de encümen kararı ile idari para cezası ve yasal hale getirilmesi için işletmeye bir ay süre tanındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koydaki yapıların yasal hale getirilmediği görüldü. Belediye ekipleri yeniden işlem başlatarak, yıkım işlemine geçti. Fethiye Belediyesi ekipleri, kaçak yapıların içlerinde ve dışlarında bulunan malzemeleri teker teker taşıyarak, yapıları boşalttı. Alınan önlemlerin ardından yıkım işlemi gerçekleşti."





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