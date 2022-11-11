Bodrum'da çekek alandaki ahşap teknede çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tersanede çekek alandaki ahşap teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir tersanede çekek alanda bakımdaki 33 metrelik ahşap teknede yangın ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

İtfaiyenin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından teknede büyük çapta hasar oluştu.





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