Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Onur K. idaresindeki 48 AHE 248 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağında, hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobilden inen sürücü, kendi imkanlarıyla aracı söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi.

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