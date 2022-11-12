8. Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

Milas Belediyesince oluşturulan tertip komitesi tarafından düzenlenen şenlikte protokol üyeleri, vatandaşlar, STK temsilcileri, yöresel kıyafetli kadınlar, Yörükler ve vatandaşlar, kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşün ardından Atapark’taki açılış töreninde konuşan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağının değerine değer katan tanıtım ve coğrafi işaret çalışmalarına imza attıklarını, gelinen noktada Türkiye’de ilk ve tek olarak AB’den coğrafi işaret alan Milas zeytinyağının AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

AB coğrafi işaretinin ardından Milas zeytinyağına, zeytinciliğine ilginin arttığına dikkati çeken Özer, Milas’ın değerlerine yönelik coğrafi işaret çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

8. Milas Zeytin Hasat Şenliği Tertip Komitesi ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da geçmişte Milas zeytinyağının değer görmediğini söyledi.

Son dönemde yapılan isabetli çalışmalarla Milas zeytinyağının tanıtımı, tescillenmesi anlamında büyük bir atağa geçildiğini belirten Tokat, daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı.

CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin'in de konuşma yaptığı etkinlikte zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi, ilçeye bağlı Kırcağız Mahallesi’nde temsili hasat gerçekleştirildi.

Şenlik, yarınki etkinliklerle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.