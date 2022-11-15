Dev kruvaziyer "Costa Venezia" Bodrum'da

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MUĞLA (AA) - İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı kruvaziyer, 2 bin 532 yolcusuyla Bodrum Limanı'na demirledi.

İstanbul Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metre uzunluğundaki gemide çoğu İspanyol, Alman ve İtalyan 2 bin 532 yolcu ve 1013 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, ilçeyi gezdi. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, bazıları da hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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