Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kadını öldürdüğü iddiasıyla eşi gözaltına alındı.

İlçede 24 Ekim'de cesedi bulunan kadının Sevim Ç. olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından eşi Sevim Ç’nin evden kırmızı bir arabaya binerek ayrıldığı ve kendisinden haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurunda bulunan Ö.Ç. gözaltına alındı.

Yaklaşık 9 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. daha sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Ö.Ç. Sevim Ç'nin ailesiyle bir süredir ilgilenmediğini, sosyal medyada çok vakit harcadığını ve lüks hayat düşkünü olduğunu, bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

İfadesinde, eşinin eline bıçak alarak üzerine yürüdüğünü, kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını iddia eden Ö.Ç. bıçakladığı eşinin öldüğünü anlayınca cesedi ormanlık alana attığını itiraf etti.

Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim'de bir kadın cesedi bulunmuş, ceset kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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