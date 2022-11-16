Fethiye'de elektrikli skuter denetimi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan elektrikli skuter denetiminde 2 sürücüye para cezası kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından kentte kurallara aykırı şekilde skuter kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, denetimde 2 elektrikli skuter kullanıcısına, yaya kaldırımını kullanmak, ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürmek, araca 2 kişi binmekten para lira cezası verildi.

Öte yandan elektrikli skuter kullanan kişilerin akşam saatlerinde reflektörlü yelek giymesinin zorunlu olduğu, bu kurala uymayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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