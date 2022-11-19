Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y'yi Gölbaşı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında yakaladı.

T.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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