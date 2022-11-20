Muğla'da terör operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyelerine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu M.O. ve M.A'ya, ilçede bazı kişilerin yardım ettiği belirlendi.

M.O. ve M.A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.E.F, M.E.M, H.O. ve A.A. da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O, M.A, H.O. ve A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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