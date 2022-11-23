Muğla'da motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 9 bin 563 lira ceza

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha mevkiinde bir sürücünün motosikletin üzerine yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün 17 yaşındaki O.K. olduğunu tespit etti.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 563 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.