Bodrum'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla tekerlekli sandalye alıp belediyeye teslim etti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilkokul öğrencileri, kendi birikimleriyle tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahibine verilmek üzere belediyeye yetkililerine teslim etti.

Şehit Serkan Göker İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, okullarında başlayan "Küçük Birikimler Büyük Mutluluklar Projesi" kapsamında kumbaralarındaki birikimleriyle tekerlekli sandalye satın aldı.

Öğrenciler tekerlekli sandalyeyi, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ihtiyacı olan bir kişiye verilmek üzere teslim etti.

Şehit Serkan Göker İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni İlkay Atbin, öğrencilerin iki ayda yaptıkları birikimlerle tekerlekli sandalye aldıklarını söyledi.

Geçen yıl başlattıkları proje kapsamında sınıftaki 22 öğrencinin her ay biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ettiğini dile getirdi.

Minik öğrenciler ayrıca bina içerisindeki Kültürel Sosyal İşler Sportif Aktiviteler Koordinasyon Birimi, Sosyal İşler Birimi ve Spor İşleri Birimi'ni ziyaret ederek birimlerde yapılan işlerle ilgili bilgiler aldı.

Minik öğrencilerin geçen yıldan bu yana Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfına (KAÇUV) yardımda bulunduğu, bir köy okuluna da akıl ve zeka oyunlarıyla beş aileye erzak paketi teslim ettiği öğrenildi.

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