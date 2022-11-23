Muğla'da kıyı ve deniz ekosistemleri çalıştayı düzenleniyor

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MUĞILA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Muğla'da düzenlenen "Kıyı ve Deniz Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi ile Mapa Şamandıra Uygulama Modelleri Çalıştayı" başladı.

Dalaman ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılış programına Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Uçan, AA muhabirine, çalıştayın kıyı, koy ve körfez ekosistemlerinin kontrolünün, sürdürülebilirliğinin sağlanması, alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Çalıştaya 10 üniversite ve 15 sivil toplum örgütü ile İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin uluslararası kuruluşlarından 28 panelistin de aralarında bulunduğu 250 kişinin katıldığını belirten Uçan, şöyle devam etti:

"Çalıştayda bilim insanlarıyla yabancı katılımcılar sunum yapacak. Asıl amacımız deniz ekosistemini koruyabilmek. Deniz ekosisteminin en önemli unsurlarından birisi olan deniz çayırları, ne yazık ki teknelerin demirlemeleri sırasında zarar görmekte. Dönem içerisinde bunları tamamen kaybetme riskine karşı bu çalıştayı organize ettik."

Bu azalmanın, alandaki yok olmanın önüne geçebilmek için alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağını vurgulayan Uçan, çalışmanın çıktılarıyla denizleri koruma anlamında çok önemli katkılar sunacak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Uçan, denizleri gelecek nesillere daha güvenilir, daha doğru, daha kullanılabilir ve en doğal haliyle aktarmak istediklerini dile getirdi.

Çalıştay, 25 Kasım'da Göcek koylarında yapılacak inceleme gezisiyle sona erecek.

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