GÜNCELLEME - Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah başlayan sağanak ve fırtına dolayısıyla yarımadanın birçok noktasında kara yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı ile bölgedeki bazı evlerin bahçelerine ağaçlar devrildi. Bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ekipleri ana yol güzergahında tıkanan bölgelerde çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla da eğitime tedbir amaçlı ara verildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, merkez binada gazetecilere, meteoroloji müdürlüğünün uyarılarına dikkat ettiklerini ve gerekli önlemi almaya çalıştıklarını söyledi.

Bütün ekiplerin riskli bölgelerde konuşlandırdıklarını belirten Aras, "Yağmur gelene kadar dere yataklarında ve diğer sıkıntı olabilecek alanlarda tedbir almaya, temizlik yapmaya çalıştık. Bodrum Belediyesine bağlı bütün personel hep sokakta. Herhangi bir yerde olumsuzluk geldiği anda müdahale ettik." dedi.

Aras, kent merkezinde bir takım altyapı çalışmalarının devam ettiğini, bunun sonucunda yağışlarla yaşanan olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştıklarını anlattı.

Yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ifade eden Aras, şöyle konuştu:

"Daha önce araçlar sürükleniyordu, Azmakbaşı, Dere Sokak ve Bitez Mahallesi'nde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bodrum'da eskiden yaşanan o olumsuz görüntüleri artık görmüyoruz. Ciddi bir iyileştirme yaptık ve bu rahatlamayı da artık görmeye başladık. Bugünkü yağışta metrekareye 21 kilogram yağış düşmüş ama yağış gece boyunca etkili olacak. Ekiplerimiz bu süreçte teyakkuzda olacak. Eskiçeşme ve Bitez mahallelerinde bazı evleri su bastı. Ekiplerimiz su basan yerleri tespit edip anında yardıma koştu. Temizliklerini yapıp eşyaları zarar gören vatandaşlara da destek oldular. Artık Bodrum'u bu yağmurdan etkilenen durumdan çıkarmak zorundayız."

Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor.

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