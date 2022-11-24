Bodrum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ekipler, giydikleri turuncu renkli "Kadına Şiddete Hayır", "Kadına El Kalkamaz" yazan tişörtlerle Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini kutladı ve karanfil hediye etti. Okulun konferans salonunda ise Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) önemi ve Kadına El Kal-Ka-Maz Projesi hakkında video gösterimi yapıldı

Salonda broşür de dağıtan ekipler, katılımcıların telefonlarına KADES uygulamasını da yükledi.

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